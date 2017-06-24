أحمد السلامي

باشرت إدارة نادي برقان إجراءات التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، وذلك من خلال ضم اللاعبين عمر قمبر، عمر المسبحي، سعد سرور وتركي المطيري، وهي أولى الصفقات الجديدة التي أتممتها إدارة النادي.

وتعمل الإدارة الحالية برئاسة هملان الهملان على تنفيذ الخطة الهادفة إلى تصحيح وضع فريق الكرة والتي بدأتها في التعاقد مع المدرب الوطني محمد دهيليس الذي بات مسؤولا من الناحية الفنية عن خطة العمل الخاصة في الموسم الجديد، كما تم منحه الضوء الأخضر في اختيار اللاعبين المناسبين الذين يرى في وجودهم سببا رئيسا في تطور الفريق وتمكينه من المنافسة.

وتقوم حاليا إدارة جهاز الكرة والتي يشرف عليها نائب رئيس الجهاز محمد العسكر ومدير الفريق طالب العتيبي بإجراء المزيد من المفاوضات مع لاعبين محليين إضافة إلى المحترفين الأجانب الذين سيتم ضمهم إلى صفوف الفريق بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم والتأكد من لياقتهم طبيا، حيث ان هناك مفاوضات جارية ما بين الإدارة وعدد المتعهدين وتوصلت لاتفاق مبدئي يقضي على استقطاب محترف برازيلي وآخر يحمل الجنسية السلوفينية.

وكان مجلس إدارة نادي برقان قد أقام حفلا لتكريم الفريق الأول لكرة القدم الأسبوع الماضي وتم خلاله حث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال منافسات الموسم الجديد وتحقيق النتائج الإيجابية التي يتطلعون إلى تحقيقها جميعا للتأكيد على أن الفريق قادر إلى الدخول في أجواء منافسات الموسم مبكرا والصعود إلى الدوري الممتاز رغم حداثة وجوده.