مبارك الخالدي

جدد مجلس إدارة النادي العربي الثقة بمدير فريق الكرة عبدالعزيز المطوع لإدارة «الأخضر» الموسم المقبل كما تم اختيار علي الشيخ لمنصب إداري الفريق.

وكانت إدارة النادي قد اعتمدت في وقت سابق جمال الكاظمى رئيسا لجهاز كرة القدم وتعيين خليل البلام نائبا لرئيس الجهاز.

وفي سياق متصل، جدد العربي التعاقد مع العاجي ابراهيما كيتا بعد مفاوضات مباشرة مع اللاعب كان طرفها الكاظمي شخصيا.

وكان المدرب الوطني محمد ابراهيم قد اعلن انه أبدى موافقته على تدريب العربي مقابل 5 آلاف دينار شهريا، وذلك بعد اتصالات كان طرفها الكاظمي الذي لم يمانع طلبات ابراهيم المادية.

ومن المقرر أن يتم التوقيع رسميا بعد اجازة العيد لتواجد المدرب خارج البلاد.