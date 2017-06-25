يحيى حميدان

اعتمدت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة اقامة معسكر استعدادي للحكام خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك في احدى الدول الاوروبية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد في كل الفئات العمرية. ويسعى الاتحاد من خلال هذا القرار الى رفع الجاهزية البدنية للحكام وتكثيف المحاضرات عن آخر التطورات حول قانون اللعبة. وسيحول الاتحاد هذا الموضوع الى الهيئة العامة للرياضة للموافقة عليه واعتماد ميزانيته واستخراج التفرغات اللازمة للحكام. وستقيم اللجنة الفنية التي يرأسها احمد العصفور دورة للحكام المستجدين خلال الفترة المقبلة لاستقطاب المميزين منهم واسناد مهمة تحكيم المباريات في الموسم المقبل لهم، وهناك توجه قوي نحو اختيار عدد من المستجدين ضمن وفد الحكام في معسكره الخارجي.