حقق الجيش المتصدر فوزا «قيصريا» على جاره الشرطة 1-0، وتغلب مطارده تشرين بصعوبة على ضيفه النواعير 4-3 في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة سورية لكرة القدم. في المباراة الأولى في دمشق، انتظر الجيش حتى الدقيقة 85 ليسجل له الدولي يوسف قلفا هدف الفوز الوحيد، فحافظ على صدارته برصيد 48 نقطة، مقابل 29 نقطة للشرطة السادس.

وفي اللاذقية، فاز تشرين على الطليعة بعد مباراة دراماتيكية تقدم تشرين في شوطها الأول 2-0 بواسطة باسل مصطفى (14 من ركلة جزاء) وكنان ديب (45). وفي مطلع الشوط الثاني، قلص النواعير الفارق عبر محمود طفاش (51) قبل أن يعيده كنان ديب الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثاني الشخصي والثالث لتشرين (56).

وتصاعدت الإثارة مع تحسن أداء النواعير الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني بواسطة زاهر خليل (61 من ركلة جزاء) قبل أن يعادل النتيجة بهدف ثالث عبر محمود طفاش (78).

وتبلدت الأجواء وتوقف اللعب أكثر من مرة إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء لتشرين في الوقت بدل الضائع ترجمها باسل مصطفى بنجاح (90+4) مسجلا هدف الفوز.

ورفع تشرين رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني مقابل 22 نقطة للنواعير الحادي عشر.

وفي حلب، حسم الاتحاد دربي المدينة لصالحه بفوزه على جاره الحرية 2-0 سجلهما عبدالله نجار (62 و70) ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، في حين بقي الحرية في المركز السادس عشر الأخير وله 11 نقطة.