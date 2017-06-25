طنطا قطع خطوة كبيرة نحو البقاء بتعادله دون أهداف مع ضيفه وادي دجلة

القاهرة - سامي عبد الفتاح

يخوض اليوم فريق الزمالك مباراة مهمة في سباق «الوصافة» مع المقاصة، عندما يلتقي فريق بتروجيت في الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري ورغم وجود فارق 8 نقاط، الا ان الفوز اليوم يمكن ان يضيق الفارق الى نقطتين فقط اذا نفذ اتحاد الكرة الحكم الاداري بإلغاء اعتبار فوز المقاصة على الزمالك، وإعادة المباراة بينهما، وهو القرار الذي لم يتخذ حتى الآن من اتحاد الكرة المصري.

وعقــــد البرتغالـــي ايناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين، لإغلاق الملف الأفريقي، والتركيز على مواجهة بتروجيت المهمة.

وكان الزمالك، قد عاد للتدريبات، عقب العودة من الجزائر، بعد خوض مباراة اتحاد العاصمة بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بهزيمة الأبيض 2-0.

ويقود فريق بتروجيت المدرب محمد يوسف، ويحتل الفريق الترتيب الثامن برصيد 42 نقطة.

وعن الجولة الـ 33 التي تنطلق بعد اجازة عيد الفطر المبارك، وافقت لجنة المسابقات على تأجيل لقاء الأهلي والمصري في هذه الجولة، لضيق الوقت امام الاهلى الذي يستعد للسفر الى زامبيا لأداء مباراة مهمة مع زاناكو في البطولة الافريقية.

بعد هذا القرار، طلب البرتغالـــي إيناسيـــو، المدير الفني للزمالك، من مرتضى منصور رئيس النادي، تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الـ33 ببطولة الدوري الممتاز، بسبب ضيق الوقت نظرا لسفر الفريق إلى زيمبابوي في الثانية فجر الخميس المقبل استعدادا لمواجهة كابس يونايتد يوم 2 يوليو المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة كابس يونايتد فاصلة وحاسمة بالنسبة للزمالك ولا بديل فيها عن الفوز بعد الخسارة في آخر المواجهات أمام اتحاد العاصمة الجزائري الخميس الماضي، والتراجع للمركز الثالث بالترتيب العام للمجموعة الثانية بدوري الأبطال برصيد 5 نقاط بينما يحتل بطل الجزائر الصدارة بـ7 نقاط، ويليه أهلي طرابلس في المركز الثاني بنفس الرصيد.

نتائج أخرى في الدوري

وفي الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري، اقترب فريق الشرقية من توديع مسابقة الدوري الممتاز بعد خسارته على يد مضيفه النصر للتعدين بنتيجة 2-1 بستاد أسوان.

سجل للتعدين هيثم مصطفى وعبد الله الشحات من ضربتي جزاء في الدقيقتين 45 و79 بعد تقدم الشرقية بهدف علي عفيفي في الدقيقة 17.

وتجمد رصيد الشرقية عند 22 نقطة في المركز الأخير قبل جولتين من النهاية واقترب من الهبوط، بينما ارتفع رصيد التعدين إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز الخامس عشر.

وقطع طنطا خطوة كبيرة نحو البقاء بتعادله دون أهداف مع ضيفه وادي دجلة على ملعب المحلة في نفس الجولة ليرتفع رصيد طنطا إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر، ويحتاج إلى نقطة واحدة لضمان البقاء في اللقاءين القادمين وارتفع رصيد دجلة إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعادل الداخلية مع ضيفه المقاولون العرب دون أهداف على ملعب كلية الشرطة، وارتفع رصيد الداخلية إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن أسوان وارتفع رصيد المقاولون إلى 42 نقطة في المركز العاشر.

وتعـــادل المصـــري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في الجولة ذاتها على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وتقدم محمد سالم للاتحاد وتعادل عبدالله بيكا من ضربة جزاء للمصري، وارتفع رصيد الفريق البورسعيدي إلى 58 نقطة في المركز الرابع وارتفع رصيد زعيم الثغر إلى 44 نقطة في المركز السابع.