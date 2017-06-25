حدد النادي الأهلي شروط الاستغناء عن لاعبه الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض من أندية عربية، أبرزها من الترجي التونسي، وعروض أخرى من أوروبا.

ويأتي في مقدمة هذا الشروط وصول عرض رسمى بمبلغ لا يقل عن مليوني دولار أي 40 مليون جنيه مصري تقريبا، من أجل تحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء بيع اللاعب، بجانب تلقي النادي سيرة ذاتية جيدة لمهاجم أجنبي متميز يجعل الجهاز الفني للفريق يضحي بـ«علي معلول» من أجل التعاقد معه.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع معلول الصيف الماضي قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف يورو.