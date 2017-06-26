يعقوب العوضي

تعقد لجنة التدريب والمنتخبات في اتحاد كرة اليد اجتماعا عاديا بعد إجازة عيد الفطر مباشرة مع الأجهزة الفنية لمنتخباتنا الوطنية بمراحلها السنية الثلاثة (الاشبال، الناشئين والشباب)، وذلك لدراسة ظروف اللاعبين وشرح خطة الاعداد والتي تنطلق الخميس المقبل.

ويبدأ الجهاز الفني للشباب بقيادة المدرب الوطني خالد غلوم الاستعدادات عبر التركيز على رفع معدل اللياقة البدنية والتحول الى الاعداد الفني قبل المغادرة الى سلوفينيا في أغسطس المقبل تمهيدا للدخول في منافسات الدوري العام.

وقال غلوم: ان التدريبات ستكون للحفاظ على اللاعبين وإعدادهم للمستقبل ورفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمشاركات الخارجية في حال رفع الإيقاف من جهة والحفاظ على مستوى اللاعبين انفسهم وتطويرهم.



وأضاف: تعتبر خطوة الاتحاد مدروسة في إشراك المنتخبات الوطنية في بطولة الدوري، وسنبدأ الاستعداد محليا قبل المغادرة الى سلوفينيا، كما اننا سنعقد اجتماعا مع اللاعبين ولجنة التدريب لوضع النقاط على الحروف.



وأثنى غلوم على دعم الهيئة العامة للرياضة وموافقتها على المعسكر الخارجي، ما يعكس حرصها على دعم اللعبة والحفاظ عليها في ظل الوضع الرياضي الحالي.