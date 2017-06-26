الزعابي مرشح لتسلم منصب أمين الصندوق

مبارك الخالدي

عقد مجلس ادارة النادي العربي اجتماعا مساء أول من امس استكمل فيه تسكين الهياكل الإدارية والفنية للفريق الأول لكرة القدم، وجاء تشكيل الجهاز الفني لـ «الأخضر» للموسم المقبل على النحو الآتي «الجنرال» محمد ابراهيم مدربا وفاضل مطر وبوجو زراتكو مساعدين للمدرب وروبرتو اسبادا مدربا للياقة البدنية واندراش البرت مدربا للحراس، والجهاز الإداري مكون من خليل البلام نائبا لرئيس جهاز الكرة وحمد خلف مديرا للفريق وعلي الشيخ اداريا.

وعينت ادارة النادي ياسر زكريا مدربا لفريق فئة الشباب (تحت 19 سنة)، ويساعده جابر دشتي، وسيتكون الجهاز الاداري من علي ومحسن زكريا.

الجدير بالذكر ان مجلس الادارة قد اسند رئاسة جهاز الفريق الأول وكذلك الشباب في اجتماعه الأول الى رئيس مجلس ادارة النادي جمال الكاظمي.

وينتظر أن يعقد ابراهيم اجتماعا مع ادارة «الأخضر» عقب اجازة عيد الفطر السعيد لوضع التصورات الأخيرة لرحلة اعداد الفريق للموسم المقبل والذي من المتوقع ان يسبقه اقامة معسكر تدريبي في تركيا، يخوض خلاله عدد من المباريات التجريبية.

وتعتبر هذه التجربة المحلية الرابعة بالنسبة لابراهيم الذي سبق له تدريب القادسية والسالمية والكويت، بالإضافة الى منتخبنا الوطني في عدة مناسبات.

ويبدو ان المهمة لن تكون سهلة امام ابراهيم في سبيل عودة الفريق العرباوي الى سكة البطولات، لاسيما عقب فترة الاهتزاز في المستوى التي عاشها الاخضر في المواسم الماضية.

في غضون ذلك، من المنتظر ان يفوض مجلس ادارة النادي العربي رائد الزعابي لاستلام مهام أمين الصندوق في حال عدم عدول احمد العمران ومساعده حسين معرفي عن استقالتيهما اللتين قدماها في الأيام الماضية.