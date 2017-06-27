يعقوب العوضي

كشفت الفحوصات الطبية لنجم الفريق الأول للكرة الطائرة في العربي مبارك العيدان عن حاجة اللاعب لتدخل جراحي والعلاج الطبيعي، حيث تبينت اصابته في الـ «ديسك» في الفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة، كما اشارت التقارير الطبية الى حاجة العيدان للراحة التامة في الوقت الحالي واجراء المزيد من الفحوصات الطبية قبل وبعد التدخل الجراحي المطلوب.



وكان العيدان قد انتقل الى الكويت من العربي في الموسم قبل الماضي على سبيل الاعارة وقدم مستوى مميزا مع الابيض، كما ظهر العيدان بصورة جيدة مع العربي في الماضي قبل تعرضه للاصابة.