أحمد السلامي

اختار الاتحاد الدولي للتايكوندو الحكم الدولي وليد المرشاد للمشاركة في إدارة وتحكيم مباريات بطولة العالم 2017 المقامة حاليا في كوريا الجنوبية وتحديدا في مدينة موجو وهو الحكم الكويتي الوحيد المشارك في البطولة التي يشارك بها مختلف المنتخبات.

وقال المرشاد في حديث خاص مع «الأنباء»: أنا متواجد حاليا في مدينة موجو الكورية، وقد شاركت بناء على الاختيار الذي وقع عليّ من قبل الاتحاد الدولي للتايكوندو للمشاركة في بطولة العالم والتي سبق الإعداد لها المشاركة في دورة تحكيمية مكثفة ومخصصة بهدف التأكد من جاهزية الحكام المشاركين في البطولة والتي تعد ظاهرة رياضية عالمية تستقطب العديد من الجماهير التي تحرص على حضور فعاليات البطولة بصورة يومية لمتابعة أحداثها وفعالياتها.

وأضاف: المشاركة في إدارة بطولات قارية ودولية يساهم في إعداد وصقل المدربين والحكام ويطور من مستوياتهم ويعطيهم دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في العمل من أجل تحقيق طموحاته الشخصية، إضافة إلى أنها تعتبر تمثيل للكويت التي تحظى بمكانة دولية وبتواجد مهم في مختلف الرياضات الفردية التي نتميز بها عن كثير من الدول المجاورة.