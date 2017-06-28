عبدالعزيز جاسم

رتب الفريق الأول لكرة القدم في الساحل أوراقه مبكرا هذا الموسم، فبعد أن اعتمد جهازه الفني بقيادة المدرب الوطني راشد البوص ومساعده لاعب الفريق السابق التونسي مهدي بن حرب باتت المهمة المقبل محدودة بالبحث عن مدرب لياقة ومدرب حراس مرمى من تونس، حيث أسندت المهمة لمهدي بن حرب لاختيار تلك الأسماء والذي سيتفاوض أيضا مع محترف أفريقي متواجد حاليا بالدوري التونسي يجيد اللعب في وسط الملعب، كما تم اختيار تركيا معسكرا خارجيا للفريق منتصف يوليو المقبل، حيث ستتم تجربة لاعبين من البرازيل مهاجم وآخر مدافع تمهيدا للتوقيع معهما.