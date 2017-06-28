مبارك الخالدي

نجحت مفاوضات الاتفاق السعودي مع نادي الكويت لضم نجم الأبيض فهد الهاجري إلى صفوف الفريق السعودي الموسم المقبل، وسيغادر اللاعب البلاد 9 يوليو المقبل للالتحاق بفريقه الذي يستعد للانخراط في معسكر تركي.

وقال الهاجري: اشكر الرئيس الفخري لنادي الكويت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز المرزوق ونائبه خالد الغانم وأمين الصندوق فهد الغانم وأعضاء النادي، كما شكر الهاجري نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة موجها تحياته وشكره إلى جماهير النادي وذلك لإتاحتهم الفرصة له بخوض التجربة الاحترافية في الدوري السعودي مع نادي الاتفاق.

وأوضح الهاجري انه سيلتحق بناديه 9 يوليو المقبل تمهيدا إلى المغادرة لمعسكر تركيا.

وامتدح مدرب الأزرق السابق التونسي نبيل معلول الصفقة وقال من على حسابه الخاص في تويتر«أهنئ الخلوق الهاجري على الانتقال لخوض تجربه جديده وأنا متأكد انه سيكون من انجح المدافعين الموسم المقبل».