مبارك الخالدي

قال رئيس مجلس إدارة النادي العربي بالوكالة عبدالرزاق معرفي إنه يأمل ان يتراجع العضوان حسين معرفي واحمد العمران عن تقديم استقالتيهما لمصلحة النادي ومنتسبيه، مشيرا إلى انه واثق من أن الجميع سيقدم مصلحة النادي على مواقفه الشخصية.

وقال معرفي لـ «الأنباء»: من المقرر أن أتسلم الاستقالتين خلال اليومين المقبلين للاطلاع عليهما واتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن رأيه معروف وهو أن النادي ليس مؤسسة خاصة وان أعضاء مجلس الإدارة جاؤوا بالانتخاب وبالتالي فهم ممثلوين لأعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوهم، وعليه فإن العضو لا يمثل نفسه بقدر ما يحمل آمال وأفكار من انتخبوه.

وأضاف أن العملية الانتخابية لها ما لها وعليها ما عليها وجميع القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الإدارة تم اتخاذها بالتصويت وعليه فهذه هي نتائج العملية الديموقراطية التي نسير عليها ولابد من تحمل نتائجها، مشيرا إلى أن العضو المستقيل احمد العمران هو أمين للصندوق وكذلك حسين معرفي هو أمين الصندوق المساعد وطبيعة عملهما تقتضي التواجد للتوقيع على الأمور المالية ومنها حقوق ورواتب العاملين فلا يجوز أن يتم تأخيرها لأي سبب، لافتا إلى أن مجلس الإدارة سيتجه في النهاية لقبول الاستقالات وتعيين آخرين لتجاوز هذا الموقف معتبرا مصالح الناس وأرزاقها ليست محل مخاطرة.



وعن منصب المنسق الإعلامي، قال معرفي ان عبدالعزيز المطوع هو الأقرب لكن لم يعرض المسمى الخاص بالمنسق الإعلامي عندما قدم رئيس مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي قائمة الأسماء المرشحة للعمل في الجهاز، لكنني على اتصال به وعلمت انه أرجأ هذا الأمر للأيام المقبلة، موضحا انه المطوع هو الأقرب لتولي مهام المنصب.