يشارك منتخبنا للمعاقين في بطولتي كأس العالم للمبارزة للشباب (تحت 23 سنة) وللناشئين (تحت 17 سنة) في العاصمة الپولندية وارسو خلال الفترة من 29 الجاري حتى 7 يوليو المقبل، والتي تشمل سلاحي (الفلوريه) و(الايبيه).

وقال أمين سر نادي المعاقين ورئيس الوفد المشارك في البطولة عبدالله القريني لـ«كونا»، إن المنتخب الذي سيتوجه اليوم إلى پولندا سيمثله في البطولتين كل من اللاعبين عبدالله الحداد وسليمان التميمي وعبدالله الخالدي.

وأكد القريني حرص النادي على المشاركة في هذه البطولة القوية التي تعد ثاني أهم تجمع رياضي في اللعبة بعد دورة الألعاب البارألمبية بهدف تحقيق مزيد من الإنجازات لرياضة المعاقين .

وأشار إلى أن البطولتين تسهمان في إكساب لاعبي المنتخب خبرات مميزة وإعدادهم بأفضل صورة للاستحقاقات الدولية المقبلة، لافتا إلى أن اللاعبين استعدوا لهاتين البطولتين بإقامة تدريبات مكثفة في النادي خلال الفترة الماضية.

وذكر أن اللاعبين شاركوا أيضا في البطولة الرمضانية التي نظمها النادي خلال شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في أن يحققوا نتائج مشرفة بهذا التجمع العالمي الكبير.

وثمن القريني دعم الهيئة العامة للرياضة للنادي سواء فيما يخص المشاركات الخارجية أو الأنشطة الداخلية، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي لن يألو جهدا في دعم لاعبيه في كل الألعاب الرياضية لمواصلة التميز وتحقيق الإنجازات لرياضة المعاقين.