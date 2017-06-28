عبدالعزيز جاسم

حدد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في القادسية الكرواتي داليبور ستاركفيتش موعد عودته إلى الكويت والذي سيكون في منتصف يوليو المقبل تمهيدا لعقد أكثر من اجتماع مع الجهاز الإداري للفريق وكذلك من أجل اختيار أسماء المحترفين المتوقع التعاقد معهما في وسط الملعب والهجوم بالإضافة إلى تحديد قائمة اللاعبين التي ستغادر معه إلى المعسكر الصربي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، حيث عاد جميع اللاعبين الذين انتهت إعارتهم في الموسم الماضي وبالتالي فإن المدرب مطالب بتحديد قائمة تتكون من 26 لاعبا، على أن يتم اختيار 4 محترفين إذا أراد مجلس الإدارة التعاقد مع 4 محترفين حسب لوائح لجنة المسابقات.

وستنطلق تدريبات الأصفر في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل بحضور جميع اللاعبين الذي سيتم إبلاغهم خلال الأيام القليلة المقبلة بموعد انطلاق التدريبات لإنهاء جميع إجراءاتهم بوقت كاف خصوصا من يتواجد حاليا خارج البلاد.