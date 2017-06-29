في بادرة جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن الأندية من أجل الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد 2017-2018، أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة د. محمد خليل أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد قررت إسقاط الغرامات المالية المتبقية المدينة للاتحاد، الموقعة من قبل مجلس إدارة الاتحاد السابق عن إداريي ولاعبي الأندية للموسم الرياضي 2015-2016 والبالغ قدرها 100 ألف دينار.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن هذا القرار يعد تجسيدا للتعاون القائم بين اللجنة المؤقتة والأندية، ودعما لها في تخفيف أعبائها ومسؤولياتها المالية.

وأكد خليل على أن هذا القرار يعزز من استعدادات أنديتنا لانطلاقة موفقة للمشاركة والتنافس في مسابقات الاتحاد للموسم المقبل 2017-2018.

كما أعلن الأمين العام للاتحاد أنه تم تقديم موعد لقاء السوبر لمدة ثلاثة أيام ليقام يوم 6 سبتمبر بدلا من 9 منه، متمنيا بالأصالة عن نفسه ونيابة عن رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للاتحاد التوفيق والسداد لأنديتنا الرياضية في مشاركاتها القادمة.