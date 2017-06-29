سمير بوسعد

أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي مشاركة منتخبنا الوطني لهوكي الجليد في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للعبة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ اللعبة في الكويت، كما أعلن عن مشاركة منتخب السيدات في بطولة بانكوك والتي يسبقها معسكر خارجي في التشيك، بالإضافة الى معسكر اخر لمدرسة هوكي الجليد الكويتية.

وكان كونغرس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الذي اختتمت أعماله في مدينة كولن بألمانيا، قد وافق على استضافة أبوظبي مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد والتي تنظمها جنوب أفريقيا في 2018.

وتقرر إقامة التصفيات في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتضم المجموعة فرق: الإمارات، الكويت، تركمانستان.

وكان وفد اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية شارك في الكونغرس وترأسه حمد الشرياني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية وضم جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وخالد القبيسي نائب الأمين العام للاتحاد وسهيل المهيري في الإدارة الفنية في الاتحاد.