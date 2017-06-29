أحمد السلامي

كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف فتح باب المفاوضات مع لاعب خط الوسط بنادي القادسية حمد أمان، والذي انتهت إعارته من التضامن أخيرا ليعود إلى صفوف «الأصفر»، وقطع شوطا طويلا من المفاوضات التي تسير بالاتجاه الصحيح.

وأشار المصدر إلى أن أمان يفضل الاستمرار خارج أسوار نادي القادسية خلال منافسات الموسم الجديد لترك مساحة كافية للاعبين الشباب لأخذ فرصتهم فيما يحصل هو على المساحة نفسها ليستمر في إثبات وجوده خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه مع التضامن خلال منافسات الموسم المنقضي.

الجدير بالذكر أن حمد أمان البالغ من العمر 27 عاما بدأ مشواره الكروي في صفوف نادي التضامن قبل أن يغادر البلاد ويتجه للعب في صفوف نادي ظفار العماني ويحصل بعدها على بطاقته الدولية ليصبح لاعبا حرا ثم عاد ليتم تسجيله في كشوفات نادي القادسية.