يعقوب العوضي

تقيم فرق المراحل السنية لكرة اليد في التضامن معسكرا خارجيا يستمر لاسبوعين في القاهرة استعدادا للمنافسات المحلية ممثلة في الدوري العام وكأس الاتحاد حيث تغادر الفرق السنية تحت 15، 17 و19 في العشرين من يوليو المقبل للقاهرة.

وفي الإطار نفسه أكد مدير اللعبة منصور الزعبي أن إدارة النادي تحرص على تطوير المراحل السنية للاعتماد عليها في المستقبل والوصول بها إلى افضل المستويات الفنية.

وأشاد الزعبي بدور مجلس الإدارة والمتجلي في دعمهم للعبة في مختلف المراحل السنية.

وأضاف نتطلع إلى خلق جيل جديد قوي يملك القدرة على المنافسة على مختلف البطولات في المستقبل القريب، وقال: إن المنافسة على لقب الدوري تعتبر صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق حاليا والتي مر سابقا ولكن دورنا كجهاز إداري إعادة البناء والتركيز على صقل المواهب وتأسيسها بصورة سليمة في الفئات العمرية الصغيرة.

وتابع لا يمكن لمعظم الفرق المنافسة على لقب الدوري لعدة أسباب منها تراجع المستوى الفني العام في ظل الإيقاف الرياضي إضافة إلى عزوف اللاعبين عن المشاركات في ظل عدم وجود منافسات دولية.

وطالب الزعبي بالزج باللاعب المحترف في دوري اليد أسوة في كرة القدم وغيرها من الألعاب ليتحقق الاحتكاك الفني في مستويات مختلفة بين لاعبينا ولاعبين اجانب بالاضافة الى خلق فرص للمنافسة على الألقاب المحلية.

ووجه ثناءه وشكره لمجلس إدارة النادي على الدعم المستمر والحرص على مصلحة اللعبة واللاعبين وتوفير جميع متطلبات الفريق.