حماس، إثارة، فن، تفاعل... ومرح.

عناوين كثيرة للأجواء التي فرضها رياضي «ريد بل»، الفرنسي سيان غارنيه، خلال عروض الـ «فري ستايل» الشيقة التي قدمها خلال شهر رمضان الكريم في مواقع عدة من الكويت. مهارات كروية قلَّ نظيرها، ولمسات لا مثيل لها.

كل ذلك كان حاضرا في عروض غارنيه (مواليد 1984)، وتحديدا خلال دورة الروضان الرمضانية لكرة القدم، والتي حل فيها ضيفا للمرة الثانية بعد أن باتت حدثا يكتسب الصفة العالمية نظرا الى الكم الهائل من النجوم الدوليين الذين يحرصون على الظهور فيها، سواء كلاعبين أو كضيوف شرف. ولم تكتف «ريد بل» في حصر «الهدية» بجماهير دورة الروضان، بل كان لغارنيه حضور لافت آخر في مجمع 360 حيث قدم عرضا ألهب حماس الجمهور الذي تحلق حوله لانتزاع صور للذكرى.

عروض أخرى قدمها غارنيه أيضا في عدد من المقاهي أبرزها «تشيللو» و«مارين» و«تياترو». يكتسب غارنيه شهرة عالمية واسعة، فإلى جانب كونه صاحب حساب في «انستغرام» يتجاوز عدد متابعيه المليونين، فقد سبق له أن تحدى في الـ «فري ستايل» أسماء لامعة في عالم «المستديرة الساحرة»، أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

كما يحمل سجلا حافلا بالألقاب في الـ «فري ستايل» التي احترفها بعد أن أجبرته الاصابة على اعتزال كرة القدم التنافسية، ابرزها بطولة ريد بل ستريت ستايل في ساو باولو 2008، بطولة فري ستايل الفرنسية 2009 و2010 و2012، وبطولة ستايلبول بيتش ستايل 2010 في دبي.

يقول غارنيه: «أشكر اللجنة المنظمة لدورة الروضان على توجيه الدعوة إلي للمرة الثانية. كالعادة استمتعت تماما بفضل الحضور الكبير للجماهير التي تعشق كرة الصالات وتقدر المهارات. لقد سعدت أيضا بالاستضافة الرائعة. أفضل كرة قدم الصالات لأنني قد ألمس الكرة مرة او مرتين طوال مباراة عادية. اما في كرة الصالات فإن الاستحواذ يكون اكبر، وهنا تكمن سعادتي».