مبارك الخالدي

يكشف نجم الجهراء فيصل زايد الأسبوع المقبل عن وجهته المقبلة بعد تلقيه سلسلة من العروض الخارجية وعرضا من ناد محلي.

وكان اللاعب قد أوكل مهام انتقاله إلى إحدى الشركات الراعية ضمانا للحصول على افضل تعاقد يناسب قدراته الفنية.

الجدير بالذكر أن اللاعب تلقى الضوء الأخضر من ناديه الجهراء للانتقال إلى الوجهة التي يختارها تقديرا من مجلس الإدارة لجهوده المميزة.

وقدم اللاعب مستوى لافتا مع ناديه الموسم المنقضي وكان احد أسباب بقاء الجهراء في الدوري الممتاز رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها الفريق.