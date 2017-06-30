مبارك الخالدي

يعقد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اجتماعا تنسيقيا خلال اليومين المقبلين، وذلك لوضع المراحل الأولية لخطة إعداد الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يرأس الاجتماع نائب رئيس الجهاز خليل البلام بحضور مساعد المدرب فاضل مطر والجهاز الإداري بوجود مدير الفريق حمد خلف والإداري علي الشيخ.

ومن المفترض، ان يتم إرسال التصورات الأولى الى المدرب محمد إبراهيم الموجود خارج البلاد لاستطلاع رأيه قبل اعتماد البرنامج في شكله النهائي.

وعلمت «الأنباء» ان الجهازين الفني والإداري يدرسان عرضا من أحد المتعهدين لإقامة معسكر الإعداد المقرر في أغسطس المقبل، وذلك في مدينة القاهرة بدلا من تركيا، كما تتجه النية إلى انطلاق التدريبات أواخر الشهر المقبل على أن تكون المرحلة الأولى منها بقيادة المدربين المساعدين فاضل مطر وبجوز زرا تكو ومدرب اللياقة روبرتو اسبادا ومدرب الحراس اندراش البرت قبل أن يتولى إبراهيم قيادة التدريبات بشكل رسمي فور انتهاء إجازته الخاصة.