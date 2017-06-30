تجديد عقود المحترفين حبيب مايتي وكولبالي ومفاوضات مع محترفين اثنين «سوبر»

أحمد السلامي

أقام رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس حفل وداع لتكريم مدرب الفريق الأول حاتم المؤدب بمناسبة انتهاء فترة عمله مع النادي بعد عمل استمر لعدة مواسم نجح فيها في ترك بصمة واضحة للعيان في بناء الفريق الأول.

وأعلن الدبوس عن إتمام صفقة التعاقد مع المدرب الإسباني أردولفو الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق رسميا بدلا من المدرب التونسي حاتم المؤدب والذي من المتوقع وصوله إلى البلاد خلال 10 أيام من الآن.

وقال: قمنا بتزويد المدرب الجديد بتفاصيل مستوى الفريق من الناحية الفنية وإمكانيات اللاعبين المتوافرة لدينا إضافة إلى مواقع الضعف والقوة ليتمكن من إعداد نفسه وتجهيز الخطة المناسبة للموسم الجديد والتي من خلالها سنعمل على تهيئة الفريق بهدف الصعود إلى الدوري الممتاز.

وأضاف: قررنا تجديد عقود المحترفين حبيب مايتي وكولبالي والمفاوضات جارية مع 2 من المحترفين الأجانب وهما سيكونان مفاجأة من العيار الثقيل ولن يتم الكشف عن اسمائهما إلا بعد إتمام الصفقة بصورة نهائية لضمان عدم دخول أطراف منافسة على خط المفاوضات.

ولفت الدبوس إلى أنه بصدد الترتيب لمعسكر تدريبي سيقام خلال أغسطس القادم في مدينة أنطاليا التركية والتي وقع عليها الاختيار بناء على دراسة مستفيضة انتهت إلى أن المدينة يتوافر فيها عدد كبير من الملاعب ومن السهل إيجاد مباريات ودية بالأوقات والأعداد التي يحتاجها الفريق على عكس اسطنبول المزدحمة بالفرق وهو ما يقلل فرص توافر الملاعب المناسبة.

وأكد الدبوس أن المعسكر التدريبي يهدف من خلاله إلى تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا ليكونوا قادرين على المنافسة والمواجهة في الموسم الجديد والظهور بأفضل صورة ممكنة لضمان الصعود إلى الدوري الممتاز.