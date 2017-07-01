مبارك الخالدي

يعقد الجهاز الإداري بالنادي العربي اجتماعا الأسبوع الجاري مع مسؤولي اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد الكره في مسعى من إدارة الأخضر لإيجاد حل للمشكلة التي يواجها النادي العربي وهي منعه من إجراء التعاقدات مع لاعبين محترفين بسبب العقوبة المفروضة عليه.

وكان عدد من اللاعبين المحترفين قد اشتكوا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد إدارة النادي على خلفية عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية، الأمر الذي أدى إلى وقوع النادي تحت طائلة العقوبات. وتأمل إدارة العربي أن تتفادى المشكلة ورفع الإيقاف قبل سبتمبر المقبل لتتمكن من اجراء التعاقدات اللازمة لحاجة الفريق، وكان اتحاد الكرة قد اختار في وقت سابق عضو الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات جواد مقصيد لتولي الملف والتنسيق مع إدارة العربي.

وفي ذات السياق، أوضح الإداري السابق في النادي حسين عاشور أن إدارة العربي في إمكانها ضم اللاعب السوري زاهر ميداني والذي تم التعاقد معه منذ يناير 2017، مشيرا إلى انه لايزال يمتلك البطاقة الدولية للاعب.