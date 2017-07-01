التدريبات تنطلق في الأول من أغسطس بقيادة جانسينيز

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي إن الاثنين المقبل سيشهد اجتماعا بين الجهاز الإداري ومجلس إدارة النادي وذلك لوضع الخطوط العريضة والنهائية من أجل إعداد الفريق الأول للموسم المقبل من بينها إمكانية إقامة معسكر خارجي والميزانية المتاحة من أجل التعاقد مـــع محترفـــين جــدد.

مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحترفين معروضين على النادي وسيتم تجربتهم جميعا في التدريبات التي ستنطلق في الأول من أغسطس والمباريات الودية لأننا نريد التأكد من مستواهما من خلال التجربة وليس من خلال أشرطة الفيديو، لافتا إلى أن الجهاز الفني للفريق لم يتغير وسيستمر بتواجد المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا ومساعدة هاني الصقر ومدرب الحراس أحمد دشتي.

وبين الفيلكاوي بأن هناك مفاوضات مع نادي الكويت ومدير الكرة عادل عقلة من أجل تجديد إعارة المدافع فهد صباح لموسم آخر نظرا للمستوى الكبير الذي قدمه اللاعب في الموسمين الماضيين مع الفريق، مشيرا إلى أن التعاقد مع لاعبين محليين آخرين سيكون بناء على توصية من قبل الجهاز الفني.