يحيى حميدان

اعتمدت ادارة نادي السالمية تشكيل الجهاز الاداري لقطاع المراحل السنية للعبة كرة القدم، حيث سيدير الشيخ يوسف الصباح فريق فئة الشباب (تحت 19 سنة) ومعه الاداري نواف الخالدي.

وقررت الادارة اسناد مهمة ادارة قطاع الناشئين لمبارك الدوسري ويساعده يوسف الختلان، فيما عينت جاسر الفضلي اداريا لفريق الناشئين (تحت 17 سنة)، وعلي الكندري مديرا لفريق الاشبال (تحت 15 سنة)، وإبراهيم الخلف اداريا في ذات الفئة.

وسيعقد مسؤولو قطاع المراحل السنية اجتماعا خلال اليومين المقبلين لوضع خطة العمل للموسم المقبل وكذلك اعتماد الأجهزة الفنية لجميع الفرق بعد مغادرة عدد من المدربين عقب انتهاء الموسم الماضي.



ويسعى «السماوي» إلى العودة نحو المنافسة من خلال اختيار أكفأ المدربين وكذلك العمل أكثر على تجهيز الفرق بالصورة المطلوبة من أجل الصراع على الألقاب بعد غياب طويل عن التتويج في بطولات المراحل السنية.