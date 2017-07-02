يحيى حميدان

بات حارس مرمى نادي خيطان محمد سراج قريبا من الانتقال الى صفوف السالمية في الأيام القليلة المقبلة عقب حصوله على الضوء الأخضر من ادارة ناديه للتفاوض مع النادي الذي يريد ضمه.

ويطمح سراج للبحث عن العرض المناسب له، مع العلم بإن إدارة خيطان ستطلب هي الاخرى الحصول على مقابل مادي من الصفقة حسبما تردد في الآونة الأخيرة.

وغاب سراج عن عدد من مباريات الموسم الماضي بسبب إسناد مهمة حراسة المرمى الى زميله احمد الدوسري المرشح هو الآخر للانتقال ايضا الى أحد الفرق الكبيرة، لعل أبرزها القادسية الذي حاول في عدة مناسبات الحصول على خدماته.