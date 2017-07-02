أحمد السلامي

أعلن أمين السر المساعد بنادي السالمية عثمان الدوسري عن اعتماد مجلس الإدارة الهياكل الإدارية لفرق النادي للموسم الجديد وفي مقدمتها جهاز الكرة الذي يترأسه رئيس مجلس الإدارة الشيخ تركي اليوسف ويعاونه كل من محمد البريكي ويوسف الجاسم، أما الألعاب القتالية فتمت تزكية عضو مجلس الإدارة عبداللطيف السريع لرئاستها فيما تم التجديد لعضو مجلس الإدارة جواد الغريب للاستمرار في مهام عمله بإدارة ألعاب المضرب واعتمد عبدالله ذياب مديرا لفريق كرة اليد ومبارك الدوسري مديرا لقطاع الناشئين.

وقال: الإدارة ارتأت استمرار الأجهزة الإدارية في مهام عملها خلال منافسات الموسم الجديد وذلك لخبرتهم وإمكانياتهم ومعرفتهم بصورة تامة بفرق النادي بمختلف ألعابه ومراحله السنية وهو ما دفعنا إلى الإبقاء على التشكيل الحالي وذلك إيمانا منا بضرورة استمرار العمل لتنفيذ الخطط المستقبلية الهادفة إلى بناء القواعد والاهتمام بها لتكون عماد المستقبل والركيزة الأساسية التي يستند عليها نادي السالمية.

وأضاف: كما اعتمد مجلس إدارة النادي إقامة عدد من المعسكرات التدريبية حيث ستكون وجهة الفريق الأول لكرة القدم إلى تركيا بمعية فريقي تحت 15 و17 سنة، فيما تم اعتماد معسكر القاهرة لألعاب كرة اليد والاسكواش ورفع الاثقال والملاكمة وذلك بهدف الإعداد والتجهيز للموسم الجديد.

وأشاد الدوسري بالدعم الكبير الذي يتلقاه النادي من قبل نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د.حمود فليطح على دعمه واسهاماته في تذليل العقبات وحل المشاكل وتوفير شتى أنواع الدعم لفرق النادي، إضافة إلى تسهيله إجراءات الصيانة التي يقوم بها قطاع الإنشاءات والصيانة على المنشآت التابعة للنادي والتي يتم تجهيزها في الفترة الحالية لتكون جاهزة لاستغلالها من قبل فرق النادي قبل انطلاقة الموسم الجديد بوقت كاف.