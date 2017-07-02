يعقوب العوضي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في نادي الفحيحيل، ان الإدارة تعاقدت مع المدرب الصربي نيكولاي، وهو قائد الجهاز الفني لكرة اليد في الاتحاد السعودي سابقا.

وسيباشر مهمته فور وصوله أواخر الشهر الجاري.

وفي اطار متصل، يقيم الفريق الأول معسكرا تدريبيا خارجيا في اغسطس المقبل تمهيدا للمشاركة في المنافسات المحلية ممثلة في الدوري العام وكأس الاتحاد.

ويدشن الأحمر استعداداته ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث انه من المقرر ان يركز الفريق على رفع معدل اللياقة البدنية واستعادة الحس الكروي للاعبين.

وفي السياق ذاته، اشارت المصادر الى ان الأحمر يعتزم المنافسة على المراكز الأولى عبر تدعيم الفريق بلاعبين المراحل السنية، واستعاد الفريق لاعب خطه الخلفي عبدالرحمن ادهم والذي تعرض للإصابة منذ موسمين، وخضع لعملية جراحية وعلاج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة المقبلة.

وأكدت المصادر ان الاعداد السليم يكمن في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين من المراحل السنية والعمل على صقلهم واكسابهم خبرة الاحتكاك الميدانية الفنية.

الى ذلك، تبحث الادارة عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين على مستوى عال فنيا.