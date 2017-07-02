عتب القيادي العرباوي المخضرم صقر صالح السودان على مجلس إدارة النادي العربي بسبب قرار المجلس إقصاء ناصر الشطي مدرب فريق النادي بكرة القدم ومساعده ميثم الشطي وتعيين مدرب قدساوي بدلا منهما خلافا للاتفاق الذي تم تعيين الاثنين بموجبه.

وقال السودان وهو امين صندوق سابق للجنة الأولمبية الوطنية الكويتية ونائب رئيس اللجنة الانتقالية في النادي العربي التي عينتها الدولة من قبل برئاسة الشيخ سلمان الحمود رئيس النادي لعدة دورات ورئيس اللجنة الأولمبية آنذاك، انه فوجئ بما أوردته الصفحات الرياضية في الصحف الكويتية في الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك عن قرار إدارة النادي اقصاء ناصر وميثم الشطي قبل ان ينالا حقهما في التمتع بوقت كاف لإنجاز مهمتهما لوقف تدهور وضع فريق الكرة في النادي بعد نتائجه الاخيرة المخيبة وغير المستقرة والتي لا تتناسب مع مكانته وخبرته وتاريخه وسجله المشرف.

وذكر السودان ان المدرب ومساعده اقيلا من دون اسباب بعد ان تلقيا وعودا من الإدارة بإعطائهما الوقت الكافي خلال الموسم المقبل لإصلاح الخلل ووقف التدهور، فما الذي حصل وما الذي دعا مجلس إدارة النادي الى التراجع عن قراره وعن التزامه ومن ثم لجوئه إلى المدرب الوطني محمد ابراهيم على حساب ابناء النادي وعلى حساب الآمال العريضة التي بنيت على فكرة ان يكون التعديل والتطوير والعلاج من داخل النادي عملا بمبدأ نستشهد به نحن الكويتيين القائل «ما يحك ظهيرك إلا ظفيرك»؟

وأكد السودان أنه لا يقصد التقليل او الانتقاص من مكانة المدرب الوطني محمد ابراهيم الذي قال عنه انه شيخ المدربين وسجله معروف وما فعله لمنتخب الكويت الوطني لاعبا ومدربا معروف، وكذلك ما فعله مع نادي القادسية ناديه الذي نشأ وترعرع فيه ولعب وأبدع بين صفوفه ومن ثم قاده وهو مدرب ايضا الى تحقيق نتائج مشرفة ومبهرة، لذلك فإنه يستحق كل التقدير لكن نحن العرباوية ابناء النادي ومؤسسيه نرى في القرار عيبا كبيرا، نعم عيب يا مجلس إدارة النادي العربي ان تخذلوا ابناء النادي، عيب يا مجلس الإدارة إقصاء ابناء النادي عن مهام هم اولى بها. وأضاف قائلا: كان ومازال يجب اعطاء ناصر وميثم الشطي الفرصة لإثبات وجودهما وإثبات كفاءتهما. انها غلطة كبيرة وخطأ فادح تخذلون به مرة أخرى الجماهير العرباوية الوفية التي تفاعلت مع النادي وضحت وتحملت ولم تفرط في ولائها ودعمها وتشجيعها للنادي.

وشدد السودان على ان ملاحظاته وعتبه على مجلس إدارة النادي العربي لا يعني خصومته لهم فالمهم هو إنقاذ النادي ومساعدته والوقوف معه إلى ان يجتاز الازمة الا انه وجه كلامه لمجلس الإدارة قائلا: حتى في حال تعاقدكم مع مدرب عالمي فإنا نرى أنه لن يتوفق بعمله مادامت النفوس ليست صافية وليست متوافقة ومادامت استمرت المشاكل واستمر الصراع ومادامت تقدم المصالح الخاصة والمناصب على مصلحة النادي وجماهيره. لقد ارتكبتم اكبر خطأ يوم ان أزحتم فوزي ابراهيم وسامي الحشاش، لقد غيرتم اربعة مدربين في سنة واحدة، كيف يتوافر الاستقرار؟

ووجه السودان كلمة اخيرة قائلا: بودي ان أنتهز هذه المناسبة لتهنئة اسرة المرحوم عبدالله مشاري الروضان على النجاح الكبير المستحق الذي حققته دورة الروضان الرمضانية بكرة القدم عروس الدورات الرمضانية وأقدمها في كل منطقة الخليج والعالم العربي والتي باتت تضيف المزيد من النجاح عاما بعد عام والمزيد من عناصر التشويق والإثارة والمنافسة والرفعة في المستوى من خلال حسن التنظيم واقتدار الإدارة مما جعلها موضع اهتمام اقليمي وعربي ودولي.