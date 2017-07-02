ناصر العنزي

ذكرت مصادر بنادي كاظمة ان الادارة طرحت اسم محمد بنيان نائب رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية السابق لتسلم مهمة مدير الكرة في الموسم المقبل، وذلك بديلا لعبدالله الدويسان الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق نظرا لارتباطه بدورة خاصة في جهة عمله. ولم تحسم ادارة كاظمة بعد اسم المدرب الجديد خلفا للروماني فلورين ماتروك الذي لم يجدد عقده مع النادي وطالب بمستحقات مالية، ومن المتوقع ان تسند مهمة التدريب لاحد المدربين الوطنيين من أبناء النادي الى جانب مساعد المدرب عبدالحميد العسعوسي الذي تم التعاقد معه.