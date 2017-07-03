تواصلت أزمة الحكام مع اتحاد الكرة بعد أن أعلن الحكام المعتذرون في بيان لهم بعودتهم للعمل مرة أخرى بعد أن وعدوا بتلبية مطالبهم، لكن رد الاتحاد جاء عكس من خلال بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد جاء فيه «أعرب رئيس اللجنة الموقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة فواز الحساوي عن أسفه الشديد من البيان الذي أصدره الحكام المضربون، الذي فوجئ به بسبب المغالطات المذكورة في البيان، وقال ‫مع احترامي الشديد للجميع هذا أمر يعود قراره لمجلس إدارة الاتحاد، حيث لم يكن هناك أي تدخل أو تأثير خارجي باستثناء المتمثل بنائب الهيئة العامة لشؤون الرياضة د.حمود فليطح الذي كان متواجدا معنا في الاجتماع فله جزيل الشكر. ‬

‫وصحيح اجتمعت مع الحكام في محاولة لحل المشكلة وإنهائها ولكن لا اسمح لهم بتملية شروطهم علينا ومحاولتهم بالتأثير علينا لتغيير لجنة الحكام.‬

و‫اتفقت معهم على صيغة بيان اعتذار يوقع من الحكام المقاطعين الذين يرغبون بالعمل معنا في حال رغبتهم بالعودة للتحكيم (مرفق صورة عنه)‫ وخاصة انهم قد أخطأوا بحق لجنة الحكام والاتحاد ولا زلت على نفس المبدأ والنهج مستمر بالعمل ومن يرغب منهم بالعودة عليه الامتثال لشروطنا.

‫ومن يرغب بالعودة منهم عليه التوجه لمقر الاتحاد والتوقيع على البيان على ان تكون الفرصة الأخيرة لهم وفي حال تكرار المشاكل مستقبلا ستطبق عليهم العقوبات وفق اللائحة.