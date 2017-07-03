عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن إدارة نادي كاظمة اتفقت مع مدير المنتخب سابقا ومشرف نادي كاظمة سابقا منصور التنيب على تولي منصب مدير الكرة، على أن يتم الإعلان رسميا عن القرار بعد اختيار الجهاز الإداري المرافق له في الموسم المقبل. ويعتبر التنيب من أبرز الكفاءات الإدارية التي عملت مع الأزرق والبرتقالي وساهم في الكثير من الإنجازات خلال توليه العمل الإداري، وجاء اختياره لخبرته الطويلة في العمل الإداري.

وكان مدير القادسية سابقا محمد بنيان من أبرز الأسماء المطروحة لتولي المهمة لكنه اعتذر لظروف خاصة.