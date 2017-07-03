يحيى حميدان

تضع ادارة فريق كرة السلة بنادي الشباب اللمسات الأخيرة لتقديم كتاب رسمي للهيئة العامة للرياضة تطلب من خلاله اقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق يسبق انطلاق الموسم الجديد.

واختارت الادارة الشبابية اسطنبول لاقامة المعسكر في النصف الثاني من شهر اغسطس المقبل والذي ستتخلله اقامة أكبر قدر ممكن من المباريات التجريبية مع مجموعة من الفرق التركية المميزة في لعبة كرة السلة.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز القلاف على تجهيز قائمة الفريق الذي سيشارك في منافسات الموسم المقبل وستتضح الصورة بشكل أكبر مع بداية الشهر المقبل لاسيما مع انطلاق التدريبات بصفة رسمية في أغلب الأندية المحلية والتي سيسعى خلالها لاستقطاب عدد من اللاعبين المميزين من الفرق الاخرى لتدعيم صفوف الشباب.

ويقوم مسؤول اللعبة بالنادي جميل الشمري بجهود جبارة خلال الفترة الحالية للاعداد للمعسكر التدريبي، وكذلك اختيار القائمة المناسبة للفريق مع الجهاز الفني في سبيل الارتقاء بالمستوى والوصول الى أفضل المراكز في بطولتي الدوري والكأس.