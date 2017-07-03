البدري يؤكد أن الفريق واجه سوء حظ غريب القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أصيب هجوم الاهلي بالعطب التام، وعجز تماما عن التهديف، رغم الفرص العديدة التي اتيحت لمهاجميه، حمودي ومؤمن زكريا واغايي ووليد سليمان، وهذا ما اعترف به المدير الفني لـ «الأحمر» حسام البدري بعد المباراة، فقال: «الأهلي لعب على الفوز وحصد الثلاث نقاط وهو ما كشفته الفرص الكثيرة التي صنعها الفريق للتسجيل».

ولفت إلى أن اللاعبين واجهوا سوء حظ غريب خلال لقاء زاناكو الزامبي، الذي انتهى بالتعادل السلبي، في نفس الوقت الذي فاز فيه الوداد البيضاوي على القطن الكاميروني 2-0 ليتعقد موقف الاهلي في المجموعة الرابعة للبطولة الأفريقية، حيث تراجع الى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، واحتفظ زاناكو بالصدارة برصيد 11 نقطة، يليه الوداد برصيد 9 نقاط.

وأضاف البدري أن الفريق أهدر العديد من الفرص كانت أبرزها الكرة التي ارتطمت بالعارضة، كما ضغط على دفاعات زاناكو طيلة أوقات اللقاء.

وأوضح البدري، أن الجولة الأخيرة ستكون صعبة للغاية على كل الفرق بالمجموعة فمباراة زاناكو لن تكون سهلة أمام الوداد على ملعبه، وأيضا لقاء الأهلي والقطن لن يكون سهلا، لكني واثق من قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم الصعود لدور الثمانية.

نومبا: الأهلي أرهقنا

وقال المدير الفني لفريق زاناكو مومابا نومبا ان الاهلي فريق كبير وعنيد وارهقنا في المباراة التي اقيمت على ملعبنا، مشيرا إنه كان يتمنى تحقيق الفوز من اجل حسم التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكن الأهلي أجبره على التعادل السلبي ليتأجل حلم التأهل للجولة الأخيرة استحواذ وهجوم عقيم.

حسبة برما

ووضع الاتحاد الأفريقي عدة طرق للتأهل حال تساوي فريقين في عدد النقاط ويتم الرجوع إليها بالترتيب التالي:

1- صاحب أكثر عدد نقاط من المواجهات المباشرة بين الفريقين.

2- صاحب أكبر فرق أهداف من مباريات الفريقين.

3- صاحب أكثر عدد أهداف مسجلة خارج الملعب بين الفريقين.

4- صاحب أكبر فرق أهداف في كل مباريات المجموعة.

5- صاحب أكثر عدد أهداف في كل مباريات المجموعة.

6- قرعة من لجنة المسابقات بالكاف حال التساوي في كل ما سبق.

وبحسب قواعد الاتحاد الافريقي ويكون لزاما على الاهلي في مباراته الأخيرة الفوز على القطن بأكثر من هدف، اما بخلاف ذلك فأي نتيجة لزاناكو والوداد تصعد بهما معا، بينما في حالة فوز الاهلي بهدفين مثلا وفوز الوداد على زاناكو بهدف ويصعد الاهلي والوداد لانه في هذه الحالة سيتم الاحتكام للاهداف لكون مباراتي الاهلي مع زاناكو ذهابا وعودة كانت نتيجتهما سلبية.

اما في حالة تعادل او فوز زاناكو على الوداد وفوز الاهلي فسيصعد الاهلي وزاناكو، اي ان الاهلي علية الفوز على القطن بالاسكندرية وبعدد من الاهداف ليضمن الصعود بعيدا عن الحسابات المعقدة ولكون القطن هو اضعف فرق المجموعة فلم يحقق اي فوز وسبق للاهلي الفوز علية في عقر دارة بهدفين نظيفين.