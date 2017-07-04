أوضح أمين السر العام بالوكالة نادي القادسية حسن أبوالحسن أن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعا مساء أول من أمس اتخذ خلاله العديد من القرارات من بينها اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة المالية بالنادي للسنة المالية 2017/2018 وتكليف عضو مجلس الإدارة رفاعي الديحاني بأمور الفريق الأول لكرة القدم لحين إعادة تشكيل جهاز الكرة، اضافة إلى تكليفه بدراسة جميع ملفات اللاعبين والتعاقدات في مختلف الألعاب وكذلك تجديد عقد مدرب اللياقة في الفريق الأول لكرة القدم الصربي اليكس لموسم واحد والموافقة على اعتزال نجم الفريق الأول لكرة القدم مساعد ندا وتحديد المواجهة التي تجمع القادسية مع العربي موعدا لمهرجان الاعتزال.

كما تم تكليف أمين الصندوق جمال النفيسي مديرا عاما لألعاب المضرب والتعاقد مع شركة بريمير سبورت (جيفوفا) لتزويد النادي بالملابس الرياضية في مختلف الألعاب للموسم المقبل والتعاقد أيضا مع شركة اوميغا المتخصصة في الألعاب المائية لتقديم خدمات استشارية وإعداد دراسات لتنمية وتطوير الألعاب المائية بالنادي حيث تعتبر اوميغا من الشركات الرائدة والمتقدمة في هذا المجال وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترحات وتوصيات الجمعية العمومية التي عقدت في 21 يونيو الماضي.