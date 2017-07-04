عبدالعزيز جاسم

قال عضو مجلس إدارة نادي خيطان فهد المطيري إن مجلس إدارة النادي اعتمد تشكيل الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم وكذلك لجميع المراحل السنية، مشيرا إلى انه سيترأس جهاز الكرة على أن يكون صلاح الدوسري مساعدا له ومديرا للفريق الأول ومصطفى عزيز إداري الفريق وفيصل عوض منسقا إعلاميا، لافتا إلى أن الجهاز الفني يتكون من محمد الأنصاري مدربا ومحمد عبيد مساعدا للمدرب ومعز عبدالنبي مدربا للياقة البدنية ولبوش مدربا لحراس المرمى.

وأضاف المطيري أن الصربي دوللي سيكون مديرا فنيا لفريق تحت 19 سنة على أن يكون الوطني محمد صهيب مساعدا له وإداري الفريق مشعل الدوسري، كما سيكون دوللي مديرا فنيا لفريق تحت 19 سنة والوطني سليمان البطي مساعدا له وإداري الفريق مشعل الفضلي، بينما سيقود فريق تحت 15 سنة حمد بدر ويساعده عبـدالـهادي شـداد وإداري الفريـق نـادر كـرم.

وبين المطيري أن الجهـازين الإداري والفني قد وضعا الخطوط العريضة للفريق الأول من بينها إقـامة معسكر خارجي في 15 أغسطس الـمقبل والذي سيكون مبدئيا في تونس وفـي حال تغييره ستكون تركيا الأقرب لاحـتـضانه، مبينا أن المدرب الأنصاري يرغب في التعاقد مع 3 محترفين وقام بتحديد مراكزهم في الدفاع والوسط والهجوم سيتم تجربتهم فور انطلاق التدريبات 20 الشهر الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارة الفريق فتح المفاوضات مع أكثر من لاعب محلي لكن من الصعب الكشف عن اسمائهم لحين الانـتــهاء من التـوقيع معهم بـشـكـل رسـمـي.