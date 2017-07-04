يشارك بدورة تدريبية في برشلونة ويعسكر في تركيا





أحمد السلامي

تعاقد مجلس إدارة نادي السالمية مع المدرب الوطني محمد النمش لتولي مهام تدريب فريق تحت 17 سنة لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد والذي سيباشر مهام عمله ابتداء من منتصف أغسطس القادم، على أن يقوم حاليا بإعداد وتجهيز خطة العمل الخاصة في الموسم الجديد، كما تم اعتماد تعيين المدرب الوطني مشاري الصريعي مساعدا له وجاسر الفضلي إداري للفريق، وتم توقيع العقد بحضور المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي السالمية عادل عبدالنبي.

من جهته قال المدرب الوطني محمد النمش في حديث خص به «الأنباء»: تم الاتفاق مع إدارة نادي السالمية على تولي مهام تدريب فريق تحت 17 سنة وذلك بعد مفاوضات استمرت لعدة أيام تم خلالها الاتفاق على التفاصيل الخاصة في إعداد الفريق للموسم الجديد وفي مقدمتها اعتماد إقامة معسكر تدريبي في تركيا يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات التجريبية للوقوف على مستويات اللاعبين بعد تجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية والتأكد من جاهزيتهم قبل انطلاقة الموسم الجديد بوقت كاف.

وأضاف: الفريق يضم عناصر واعدة تمتلك الكثير من الإمكانيات الفنية والبدنية وأتطلع إلى أن أحقق تطلعاتي مع اللاعبين في المنافسة على لقبي الدوري والكأس وهو هدف مشروع تتنافس عليه كافة الفرق المشاركة، لافتا إلى أنه على تواصل دائم مع المدرب الوطني أسامة المنصور الذي أشرف على تدريب الفريق ويعرف إمكانيات وقدرات الفريق وأعطاه صورة واضحة عن مستوى اللاعبين وإمكانياتهم وهو ما يسهل عليه مهمته الجديدة.

وأشار إلى أنه بصدد مغادرة البلاد والتوجه إلى مدينة برشلونة الاسبانية للدخول في دورة تدريبية على نفقته الخاصة وتستمر لأسبوعين متتالين بهدف اكتساب المزيد من الخبرات التي تساهم بشكل كبير في انجاحه خلال مشواره التدريبي.

وأبدى النمش استياءه من تعامل إدارة نادي القادسية مع أبناء النادي بصفته لاعبا سابقا ومدربا لعدة سنوات في قطاع الناشئين حيث لم يتم التواصل معه وإبلاغه سواء برغبة الإدارة في استمراه من عدمها وهو ما ترك أثرا كبيرا في نفسه حيث كان يتوقع أن يكون هناك تفاعل من قبل إدارة النادي عموما وقطاع الناشئين خصوصا.

وختم النمش حديثه قائلا: هي ليست الحادثة الأولى التي لا يتم مراعاة أبناء النادي فيها بل تكررت خلال السنوات الأخيرة بصورة مثيرة للجدل، وكان من الأولى على الإدارة أن تكون أكثر حرصا على ابنائها وأن تحتويهم وفي حال عدم رغبتها في استمرارهم تبلغهم بذلك من منطلق المودة والمحبة التي تربط الطرفين مع بعضهما الآخر.