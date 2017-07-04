أحمد السلامي

وافق مجلس إدارة نادي اليرموك على اعتماد إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم مهند الأنصاري إلى صفوف نادي الجهراء لمدة موسم واحد، وذلك بناء على العرض المقدم من قبل إدارة النادي للاستفادة من خدماته خلال منافسات الموسم الجديد.



وكان الصربي بوريس بونياك قد طالب بضمه إلى صفوف الفريق والاستفادة من خدماته لمعرفته المسبقة بقدراته وإمكانياته إضافة إلى اقتناعه بأن وجود «الأنصاري» سيساهم بشكل كبير في إنجاح الخطة التي رصدها لمنافسات الموسم الجديد والتي تهدف إلى تحصين خط الدفاع وتقوية خط الهجوم وترتيب خط الوسط.