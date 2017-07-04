يعقوب العوضي

أسندت لجنة التدريب والمنتخبات في اتحاد اليد مهمة تدريب منتخب الناشئين للمدربين الوطنيين رائد السكران ومحمد الحجرف، كما حددت وجهة معسكر منتخب الأشبال الذي سيكون في تركيا، فيما انطلقت أولى الحصص التدريبية مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية.

وفي السياق ذاته، أسندت اللجنة مهمة مساعد مدرب منتخب الشباب تحت 19 سنة للمدرب الوطني مساعد الرندي.

وأكد محمد الحجرف أن المهمة الحالية تقتضي تكاتف الجميع لصقل لاعبي المراحل السنية في المنتخبات الوطنية والتركيز على رفع معدل اللياقة البدنية وعدم السماح للإيقاف الدولي بالتأثير على المستوى الفني لهم.

وأثنى الحجرف على خطوة إشراك المنتخبات الوطنية في البطولة المحلية (الدوري)، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية لإبقاء اللاعبين ضمن إطار المناقسة والاستعداد البدني والنفسي والذهني.

وأشاد الحجرف بتعاون الهيئة العامة للرياضة وموافقتهم على المعسكر الخارجي والذي من خلاله سيكون الإعداد السليم والمستحق للاعبين.