سمير بوسعد

في خطوة احترافية تحمل الصدق وتبادل الأدوار في سبيل تطور الواقع الرياضي، وجه نادي الألعاب الشتوية الكويتي كتابا الى القسم الرياضي، حمل عبارات الشكر والثناء في ظل الدعم المتواصل من «الأنباء» لأبناء الكويت المنتسبين للنادي في لعبة الهوكي والألعاب الأربعة الأخرى.

وحمل الكتاب توقيع رئيس مجلس ادارة النادي فهيد حمد العجمي وجاء فيه: «يتقدم رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي واعضاء ومسؤولي ولاعبي واداريي المنتخبات الوطنية وأبناء مدرسة هوكي الجليد بكل الشكر وعظيم الامتنان الى مؤسستكم الاعلامية ودعمكم اللامحدود والذي كان له الاثر الايجابي وعامل مساعد أدى مع عمل وجهد نادي الألعاب الشتوية ولاعبي منتخب هوكي الجليد في الوصول للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لهوكي الجليد للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، ليكتب عهدا جديدا ذهبيا يسجل باسم وطننا الغالي الكويت.

وبكل فخر واعتزاز نتشرف بتقديم كل الشكر والتقدير لدعمكم اللامحدود ومساندتكم الايجابية لأبنائكم لاعبي المنتخب الوطني لهوكي الجليد ومساهماتكم الواضحة في اعلاء راية الوطن دوليا، شكرا من القلب لكم ونعدكم بإخلاص على بذل الجهود الكبيرة والاستعداد المنظم لتحقيق هدفنا المنشود في ترك بصمة مشرقة في تصفيات كأس العالم.