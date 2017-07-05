عبدالعزيز جاسم

واصلت إدارة نادي النصر نهجها المميز وتخطيطها السليم في وضع الفريق الأول لكرة القدم على الطريق الصحيح من خلال إنهاء كل الإجراءات المتعلقة سواء إداريا أو فنيا وكذلك على مستوى اللاعبين، فالعنابي يعتبر أول فريق ينهي جميع إجراءاته المتعلقة بانطلاق الموسم الجديد، فبعد أن قامت إدارة النادي بتجديد الثقة بالجهاز الإداري بقيادة مدير الكرة خالد الشريدة ومدير الفريق فيصل العدواني وإداري الفريق علي مالح وكذلك الإبقاء على الجهاز الفني بقيادة الوطني ظاهر العدواني ومساعده كاسب غافل ومدرب اللياقة البدنية الصربي زيلكو ومدرب الحراس المصري خالد الزيني.

ولم يكتف العنابي عند هذا الحد، فقد أغلق ملف المحترفين، فبعد أن جدد مع انتهاء الموسم الماضي لثلاثي المحترفين الغانيين ايريك أبوكو وإيماونيل ايفوري والسوري محمود البحر قام بالتعاقد مع آخر المحترفين المهاجم الكولومبي كارلوس غابيزا قبل يومين.

وقدم النصر الموسم الماضي مستوى لافتا مع المدرب ظاهر العدواني استحق من خلاله المركز الثالث في الدوري، حيث كان منافسا قويا لباقي الفرق وحقق انتصارات مميزة بمجموعة من الشباب مدعمة بمحترفين مميزين.

العدواني: القادسية وافق على إعارة خالد

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في النصر فيصل العدواني إن إدارة نادي القادسية وافقت على إعارة المدافع محمد خالد لموسم ثان بعد أن قدم مستوى مميزا مع العنابي في الموسم المضي، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات أيضا مع إدارة نادي الكويت لتجديد إعارة قلب الدفاع مساعد طراد لموسم ثان وجاء طلب إعارته بناء على توصية مدرب الفريق ظاهر العدواني بعد أن قدم طراد مستوى فنيا عاليا طوال الموسم الماضي.

وبين العدواني أن إدارة الفريق بالاتفاق مع مجلس الإدارة أنهت كل الإجراءات المتعلقة لذلك جاء القرار بانطلاق التدريبات في 14 الشهر الجاري لمدة شهر في الكويت ثم تستأنف التدريبات في معسكر خارجي في مصر بتاريخ 14 أغسطس تستمر لمدة اسبوعين، مشيرا إلى أن الجهاز الفني أغلق باب الانتقالات باستثناء انتظار الموافقة على انتقال طراد.

وأشار العدواني إلى أن النصر يسعى الى مواصلة عروضه القوية في الدوري وباقي الألقاب بعد أن ظهر بمستوى مميز الموسم الماضي.