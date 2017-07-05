إعارة أسد لتدريب حراس مرمى البراعم

مبارك الخالدي

عبر مجلس إدارة النادي العربي عن رفضه للموقف المبدئي للجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة بعد توجه الأخير للموافقة والسماح للعربي بقيد وتسجيل اللاعبين المحترفين ولكن دون ضمان موافقة الاتحاد الدولي.

وأوضح مصدر بإدارة العربي ان النادي تلقي الضوء الأخضر من الاتحاد لتسجيل لاعبين محترفين ولكن هذه الموافقة ليست مضمونة العواقب بعد قرار الاتحاد الدولي فرض العقوبات على النادي، مشيرا الى ان موقف الاتحاد بهذا الشكل قد يعرض النادي لمزيد من العقوبات نحن في غنى عنها.

وقال نسعى بقوة عبر الجهازين الإداري والفني لتشكيل قائمة الفريق تحقيقا للاستقرار المنشود أسوة ببقية الأندية لكننا بحاجه لمزيد من الضمانات تجاه رفع العقوبة عن النادي.

الجدير بالذكر، ان إدارة النادي العربي أوردت عبر موقعها الرسمي العقد المبرم بين احدى الشخصيات العرباويه بصفته ممثلا عن النادي واللاعب السوري زاهر ميداني، موضحة أن العقد قد تم قبل ايقاع العقوبة ولايزال ساري المفعول.

وفي القلعة الخضراء، وافق مجلس إدارة النادي على اعارة مدرب الحراس محمد اسد لقيادة تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني من مواليد 2004-2005.

عودة الكندري

وفي شأن متصل، اكد مصدر مقرب في الجهاز الفني أن اللاعب مشاري الكندري سيكون ضمن الحسابات الخاصة للمدرب محمد ابراهيم ولن تتم الموافقة على طلب أي من الأندية للاستعانة بخدمات الكندري الذي يعد من ابرز العناصر الشابة في صفوف الاخضر، مشيرا إلى المستوى العالي الذي قدمه اللاعب مع الفحيحيل الموسم المنتهي.