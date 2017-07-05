الشمالي والمطيري يساندان ممثل الكويت في الانتخابات

رشحت جمعية الصحافيين الزميل سطام السهلي لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية المقرر اقامتها في اكتوبر المقبل، حيث يشغل الزميل السهلي منصب مسؤول القسم الرياضي بجريدة السياسة ورئاسة اللجنة الإعلامية في اتحاد الكرة ومقرر لجنة الإعلام الرياضي في جمعية الصحافيين.

وشكر السهلي في تصريح صحافي مجلس إدارة جمعية الصحافيين وزملاءه في لجنة الإعلام الرياضي على ثقتهم ودعمه لخوض الانتخابات، مؤكدا تطلعه لتفعيل أدوار الاتحاد الآسيوي في الساحة الإعلامية من خلال دعم جميع زملائه في القارة الآسيوية، مشيرا إلى ان الكويت كانت من مؤسسي الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عام 1978.

بدوره، أكد عضو لجنة الاعلام الرياضي ورئيس القسم الرياضي في جريدة الجريدة عبدالكريم الشمالي ثقته في قدرات الزميل السهلي على تحقيق مبتغاه وتطلعاته من خلال الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي، مؤكدا تقديم كل الدعم للزميل السهلي للفوز بالانتخابات.



من جهته، قال عضو لجنة الإعلام الرياضي الزميل ناصر العنزي ان الزميل السهلي جدير بتمثيل الكويت في هذا التجمع الصحافي الآسيوي، وهو من خيرة الزملاء الذين عاصرتهم ونتطلع معا للفوز بمنصب الرئاسة حيث سيكون انجازا للصحافة الكويتية.

ودعا العنزي لتوحيد الجهود الخليجية من اجل تحقيق هذا الفوز وأن يجد الزميل سطام دعما داخليا من الجميع في مهمته المقبلة ومرة أخرى فإن فوزه سيسجل باسم الصحافة الكويتية.

من جانبه، قال عضو لجنة الاعلام الرياضي نائب رئيس القسم الرياضي في جريدة الراي حسين المطيري ان سطام السهلي من الكفاءات الإعلامية الرياضية ودائما ما يكون حاضرا وبقوة في المنافسات الرياضية المحلية والخليجية والآسيوية من بينها ترؤسه للجان أو عمله عضوا فيها او من خلال دعمه لها اعلاميا، لذلك أتمنى ان يترأس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ليتمكن من تطويره بالشكل الذي يخدم القارة الآسيوية.