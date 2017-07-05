يحيى حميدان

أعلنت ادارة نادي التضامن عن توقيع المدافع احمد ابراهيم على عقد جديد مع النادي ليلعب معه لموسم آخر عقب التجربة الناجحة التي خاضها الموسم الماضي.



وكانت مفاوضات مطولة قد جرت بين الجانبين خلال الشهر الماضي أسفرت في النهاية عن توقيع ابراهيم على العقد مساء امس بحضور رئيس جهاز لعبة كرة القدم خالد شبيب وعضو الادارة طلال المرشاد ومدرب "أبناء الفروانية" ماهر الشمري.



ويعتبر ابراهيم لاعباً حراً عقب شطبه من سجلات ناديه الاصلي القادسية في الصيف الماضي، الذي انتقل خلاله الى التضامن وساهم معه في حجز الفريق لمقعده بين فرق الدوري الممتاز في الموسم الجديد المقرر له ان ينطلق في شهر سبتمبر المقبل.