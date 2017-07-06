الجهاز الفني يختار المحترفين والخميس إدارياً

أحمد السلامي

أكد رئيس جهاز كرة القدم بنادي كاظمة منصور التنيب استمرار المفاوضات مع مدرب أجنبي يحمل الجنسية البرازيلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم على أن يعاونه في مهمته المدرب الوطني عبدالحميد العسعوسي وذلك ضمن خطة العمل التي تهدف إلى المنافسة على لقب الدوري وبقية البطولات المحلية التي نتطلع إلى أن يكون فيها فريق كاظمة منافس عليها وليس مشاركا من أجل المشاركة فقط.

وقال التنيب: مجلس الإدارة يعمل حاليا على إجراء مخالصة مع المدرب الروماني ماتروك فلورين الذي ارتبط مع الإدارة بعقد لمدة موسمين ينتهي بنهاية الموسم الجديد ويعملون على فك الارتباط للتعاقد مع مدرب بديل قادر على تحقيق ما يطمحون له وهو المنافسة على الألقاب.

وأضاف: الفريق سيبدأ تجمعه في الأول من أغسطس المقبل على ان يتبعه في اليوم التالي اجتماع إداري وفني حتى نضع النقط على الحروف ونتفق على الخطوط العريضة التي ننطلق من خلال تفاصيلها الدقيقة التي ستبدأ فعليا من خلال معسكر الفريق الذي سيقام في تركيا ابتداء من 15 أغسطس وحتى 30 من ذات الشهر والذي يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات التجريبية، فيما سيشهد الفريق إقامة المزيد من المباريات الودية على الصعيد المحلي بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي ليكون اللاعبون جاهزين لمنافسات الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وأشار إلى أن الاختيار وقع على تركيا لتكون وجهة خاصة في الفريق وذلك نظرا للامكانيات المتوافرة هناك والتكاليف الخاصة في المعسكر التي تتناسب مع الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة، ناهيك عن توفر فرصة إقامة مباريات ودية مع فرق تركية ذات مستويات فنية عالية وسيعود بالنفع والفائدة على الفريق بصورة عامة من خلال اكتساب المزيد من الخبرات.

ولفت التنيب إلى أن الإدارة ترتبط بعقد مع المدافع البرازيلي ليما بينما انهت الإدارة ارتباطاتها مع بقية المحترفين، وسيتم عرض عدد من السير الذاتية على الجهاز الفني الجديد لاختيار من يرونه مناسبا ويخدم الفريق، خصوصا أننا نتطلع إلى تحقيق إنجاز عبر المنافسة الفعلية على البطولات المحلية.

وحول الأسماء المرشحة للعمل في الجهاز الإداري، علق التنيب قائلا: تم التوصل لاتفاق مع لاعب كاظمة السابق محمد الخميس وهناك مفاوضات مع لاعبين سابقين غيره ليكونوا ضمن التشكيل الإداري، حيث نفضل أن يكون الإداري ملما بالأمور الفنية ويعرف كيف يتعامل مع الأوضاع الإدارية التي يحتاجها الفريق.