بعث رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي بكتاب شكر الى الهيئة العامة للرياضة برئاسة المدير العام الشيخ احمد المنصور ونائبه للشؤون الادارية والمالية د. جاسم الهويدي على الدعم اللامحدود الذي قدمته الهيئة والذي كان له الأثر الكبير والإيجابي في تأهل منتخبنا لهوكي الجليد الى التصفيات النهائية لكأس العالم للمرة الاولي في تاريخ اللعبة ليسجل منتخبنا انجازا جديدا غير مسبوق.

وتقدم العجمي بالنيابة عن نفسه وعن أسرة نادي الالعاب الشتوية ومنتخبنا لهوكي الجليد والاداريين والجهاز الفني بخالص الشكر والتقدير الى الهيئة العامة للرياضة على الدعم والمساندة الايجابية للاعبي المنتخب الوطني ووعد بتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق بصمة رائدة ومشرفة للكويت في تصفيات كاس العالم المقبلة.

كما شكر رجال الصحافة والإعلام على جهودهم الواضحة في دعم المنتخب والمساهمة في تأهله الى التصفيات النهائية لكأس العالم.