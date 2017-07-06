أحمد السلامي

كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن توصل إدارة جهاز الكرة بنادي السالمية إلى اتفاق نهائي مع الكاميروني روجي المحترف السابق بصفوف فريق نادي الجهراء لضمه إلى صفوف «السماوي» خلال منافسات الموسم الجديد وذلك لتدعيم خط الوسط الذي يجيد التمركز فيه وأثبت نجاحه وجدارته في أداء المهام المنوطة به، وسيتم حسم أمر الصفقة خلال اليومين المقبلين بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة في قيمة العقد.

وأشار المصدر إلى أن جهاز الكرة يدرس حاليا عددا من السير الذاتية الخاصة في محترفين أجانب ومن أبرزهم لاعبان يحملان الجنسية الأردنية حيث سيتم فتح باب المفاوضات معهم بعد الاقتناع بإمكانياتهم والتأكد من قدرتهم على تدعيم خطوط الفريق.

الجدير ذكره أن إدارة نادي السالمية بدأت العمل بصورة جدية للموسم الجديد من خلال وضع خطة فنية وإدارية متكاملة للنهوض بإمكانيات الفريق وتطويره والتي ستبدأ من خلال المعسكر التدريبي الذي لم يتم حسم وجهته إذ تفاضل الإدارة ما بين مصر وتركيا.

وفي ذات السياق فتحت إدارة السالمية مفاوضات شفهية مع مهاجم الجهراء محمد سعد لضمه إلى صفوف الفريق وذلك عبر اتباع القنوات القانونية المتعارف عليها والتي تنطلق من خلال مفاوضة إدارة ناديه. يذكر أن الجهراء أعلن رفضه عرض نادي الكويت لضم فيصل زايد وتمسكه بخدمات لاعبيه وقبول العروض الخارجية فقط.