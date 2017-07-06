يشارك متسابق الراليات مشاري الظفيري في رالي (الأرز 2017) السادس والعشرين المقررة انطلاقته يوم الأحد المقبل في لبنان بمشاركة واسعة مع نخبة المتسابقين في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الظفيري لـ «كونا» جاهزيته لتحقيق مشاركة ايجابية في هذا الرالي الذي ينطلق رسميا في مدينة إهدن شمالي لبنان متوقعا أن يشهد منافسة قوية نظرا إلى الأسماء المشاركة التي تجمع بين نخبة المتسابقين في المنطقة.

وأضاف أنه يشارك في هذا الرالي المكون من تسع مراحل 27 متسابقا وتعاد كل مرة لثلاث مرات بمسافة 111 كيلو مترا معربا عن الأمل في تقديم المستوى الفني الذي يليق بسمعة رياضة المحركات في الكويت.

وأعرب عن الشكر لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان والمدير العام للهيئة الشيخ أحمد المنصور ونائب المدير العام للهيئة حمود فليطح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي باسل السالم الصباح على ما قدموه من دعم له سواء ماديا أو معنويا مما أسهم في مشاركته في هذا المحفل الرياضي المهم لرياضة المحركات في المنطقة.

يذكر أن النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) ينظم رالي الأرز السادس والعشرين الذي يندرج في إطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري بعد راليي (الربيع) و(جزين).

وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي الذي سيقام على طرقات اسفلتية 40. 310 كلم منها 73. 116 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها تسع.