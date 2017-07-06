يغادر فريق «إف سي بي ريمونتادا» البلاد اليوم متوجها إلى البرازيل حيث من المقرر أن يمثل الكويت في نهائيات بطولة «ريد بل نيمار جونيور فايف» لكرة القدم الخماسية.

ويضم الفريق كل من احمد الحاج حسين، علي شيت، علي المصري، حسن جبك، محمد خضر، ياسر النجار، ويوسف دايخ.

وكان «إف سي بي ريمونتادا» توج بطلا لتصفيات الكويت من بطولة «ريد بل نيمار جونيور فايف» بعدما تغلب على فريق «ريال مدريد» في المباراة النهائية التي استضافها شاطئ مجمع الكوت وأقيمت برعاية كل من مجموعة «الراي» الإعلامية، انترسبورت، أكوا إيفا، جريدة «كويت تايمز»، مجمع الكوت ومشروع معهد نيمار جونيور، ووسط حشد كبير من الحضور.

وسيكون «إف سي بي ريمونتادا» ضمن أكثر من 50 فريقا يمثلون العدد نفسه من الدول ضمن البطولة العالمية المقررة قرعتها أيضا بعيد وصول الفرق إلى البرازيل.

شارك في التصفيات التي نظمتها «ريد بل» منذ بداية انطلاقها، 150 فريقا تأهلت من 6 تصفيات، وتمكن 16 منها فقط من الوصول إلى نهائي تصفيات الكويت لبطولة «نيمار جونيورز فايف» وهي الوحيدة في كرة القدم الخماسية التي تحمل توقيع لاعب منتخب البرازيل وفريق برشلونة الاسباني.

وهذه هي النسخة الثانية من البطولة التي يتبارى فيها فريقان يضم كل منهما 5 لاعبين لمدة 10 دقائق من دون حارس مرمى، على تسجيل أهداف.

وفي كل مرة يسجل أحد الفريقين هدفا، يتم إقصاء لاعب من صفوف المنافس إلى حين خروج الفريق بأكمله أو انقضاء الدقائق العشر.

وقد فتحت هذه اللعبة التي تتميز بوتيرتها السريعة أبوابها امام المشاركين ما بين سن

الـ 16 والـ 25 عاما.

وللمرة الأولى هذا العام، سمحت قوانين البطولة بمشاركة لاعبين فوق سن الـ 25 متيحة بذلك الفرصة أمام شريحة أكبر من الراغبين في خوض غمارها.

وأعرب الفريق المتأهل الى النهائي العالمي عن سعادة بالغة من خلال ما قاله قائده علي المصري، وتابع: «نحن متحمسون للمنافسة النهائية ونتمنى أن يحالفنا الحظ بلقاء نيمار في البرازيل، وستتأهل فرق أخرى من مختلف دول العالم، وسنسعى الى تقديم أفضل ما لدينا من مهارات في كرة القدم في البرازيل بغية تمثيل الكويت بأفضل صورة ممكنة».